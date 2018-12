Stevent Kruibeke af op geheime stemming? Stassen formeel: "Indien geen oplossing nemen wij weer initiatief"

Enkel in Denderleeuw en in Ninove is het nog wachten op een nieuw bestuur, maar verder kennen we nagenoeg alle schepencolleges in onze regio voor de komende 6 jaar. En wat opvalt: er zijn bijna geen schepenen met een migratieachtergrond. En dat terwijl het aantal inwoners met een migratieachtergrond toch bijna overal toeneemt. De besturen van onze centrumsteden zijn allemaal wit. Hoewel in Aalst bijvoorbeeld meer dan 14,% van de inwoners een migratieachtergrond heeft. In Sint-Niklaas is dat zelfs bijna 19%. Ook in de colleges van Dendermonde, Zottegem, Lokeren, en Geraardsbergen zijn er geen mandaten voor mensen met allochtone roots. De verklaring hiervoor is wellicht dat de Oost-Vlaamse steden nog niet zo lang met migratie geconfronteerd worden. En dat het een tijdje duurt voordat je carrière kan maken in de lokale politiek.