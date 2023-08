Stellingbouwer Michel Van den Brande roept online op om verdachte van oplichting hard aan te pakken: "Dit is aanzetten tot haat en geweld"

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft vijf verdachten aangehouden in een gerechtelijk onderzoek naar de in- en uitvoer van cocaïne in de haven van Antwerpen. Dat gebeurde na een vondst van maar liefst 982 kilogram cocaïne op een kaai in de Waaslandhaven. De drugs zaten verdeeld in verschillende sportzakken. De verdachten, vijf mannen tussen 19 en 53 jaar, werden gearresteerd in Aartselaar. Het gaat om drie Belgen, een Nederlander en een Moldaviër. Het onderzoek naar de drugssmokkel loopt nog verder.