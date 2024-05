In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij op een terras in Brussel zijn twee verdachten aangehouden. Bij die schietpartij kwam een man van 28 uit Aalst om het leven. Rond elf uur 's avonds kreeg hij een kogel in het hoofd. Alles wijst erop dat de Aalstenaar een toevallig slachtoffer was. De schietpartij zou het gevolg zijn van een eerdere ruzie diezelfde dag. De twee personen die zijn opgepakt moesten zich vandaag verantwoorden voor de raadkamer in Brussel. Het is nog niet bekend of de onderzoeksrechter hun voorlopige aanhouding heeft verlengd.