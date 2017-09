Justitie Steekpartij in Puitvoetstraat Sint-Niklaas

In een appartement aan de Puitvoetstraat in Sint-Niklaas zijn gisteren twee gewonden gevallen bij een steekpartij. Een man van 40 kreeg een messteek in de buik en is er erg aan toe. De dader, een man van 44 uit Temse, raakte lichtgewond tijdens het gevecht. De twee personen werden overgebracht naar het ziekenhuis. De aanvaller is intussen aangehouden. De politie en brandweer kamden de buurt rond het appartement uit om te zoeken naar het wapen. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is nog altijd niet duidelijk. Mogelijk gaat het om een afrekening.