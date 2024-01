Staking in alle Belgische gevangenissen: "Te veel gedetineerden voor te weinig cellen"

Alle beklaagden in de zaak rond de extreemrechtse organisatie Project Thule, moeten zich voor het Gentse hof van beroep verantwoorden. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft beroep aangetekend tegen alle vrijspraken. Kopstuk van Project Thule is ex-militair en oud-Buggenhoutenaar Tomas Boutens. Het onderzoek startte in december, drie jaar geleden. De politie vond toen wapens en neonazistische symbolen op een bijeenkomst van de organisatie in Geraardsbergen. Boutens was in 2014 al eens veroordeeld in de terreurzaak rond Bloed, Bodem, Eer en Trouw. Maar in de zaak rond Project Thule kregen alle zeventien beklaagden de vrijspraak, wegens gebrek aan bewijzen. Maar dat is dus niet naar de zin van het parket. En daardoor moet het hof van beroep in Gent over de zaak oordelen.