Op deze Europese Dag van de Rechten van de Mens maken alle Belgische stafhouders, dat is het hoofd van de Orde van advocaten, gebruik van hun nieuw wettelijk visitatierecht. Dat recht laat hen sinds dit jaar toe gevangenissen binnen hun rechtsgebied te bezoeken. Op die manier kunnen ze controleren hoe gevangenen behandeld worden. In Dendermonde ging de stafhouder vanmorgen op bezoek in de oude gevangenis.