De organisatie van het oogst -en folklorefeest De Pikkeling, in Aalst, is nog op zoek naar gastgezinnen voor de buitenlandse groepen. De Pikkeling, dat is een oogstfeest vol eeuwenoude tradities en authentieke ambachten, gaat jaarlijks door in de ajuinstad. Dit jaar vindt het oogstfeest plaats in Herdersem, in het weekend van 27 juli. Groepen met volksdansers uit Tsjechië, Georgië en Colombia zullen daar optreden. Voor vijftig artiesten is er al onderdak voorzien. Maar de organisatie is nog op zoek naar een 25-tal gastgezinnen.