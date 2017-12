Stad Ninove hoopt fors bedrag te recupereren van sanering speeltuin

In een onderzoek naar sociale dumping en mensenhandel is gisteren in Vlierzele, dat is een deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem, een Roemeense transportfirma verzegeld en werden er 142 vrachtwagens in beslag genomen. Dat zegt het Gentse arbeidsauditoraat. Het gaat om een onderzoek naar een Roemeense familie die een transportonderneming runt op de terreinen van het voormalige transportbedrijf De Dijcker. De speurders zijn op die locatie al vaak binnen gevallen. Dat ziet u op dit archiefbeeld. Tijdens de inval waren nog een tiental chauffeurs en techniekers aanwezig. Zij verbleven er in zeer mensonwaardige omstandigheden. Daarom worden de Roemeense uitbaters ook verdacht van mensenhandel.