Speurders en speciale eenheden vallen binnen in huis in Koning Albert I-straat in Lebbeke

De lokale politie van Dendermonde is in samenspraak met het parket van Oost-Vlaanderen een pilootproject gestart om geluidsoverlast van bromfietsen aan te pakken. Dat gebeurt door de brommers aan een geluidsmeter te hangen. De politie van Dendermonde is de eerste zone in ons land die dat doet. Op een jaar tijd liepen al zeventig bromfietsen tegen de lamp, vijf werden er uiteindelijk in beslag genomen. Het is niet de bedoeling om bromfietsen te weren in de stad zegt de politie, maar de overlast moet er absoluut uit.