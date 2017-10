Sp.a en Groen Dendermonde voor het eerst samen in kartel naar de verkiezingen

Dat de burgemeester van Lokeren, Filip Anthuenis, kandidaat is om zichzelf op te volgen, dat hadden we u in juni al in primeur meegegeven, en het is nu ook officieel bevestigd door het partijbestuur van Open Vld. Filip Anthuenis is al 18 jaar burgemeester van Lokeren. Hij volgde in 2000 zijn vader, Georges op. Het partij bestuur van de stad heeft hem nu opnieuw aangeduid als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met zijn ervaring, ook als Vlaams en federaal volksvertegenwoordiger en senator, is hij de geknipte man om verder aan het hoofd te staan van onze stad, zo zegt de partij.