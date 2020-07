Sp.a Dendermonde woedend over verhoging zitpenningen Volkswelzijn

Volgens Karel De Gucht, minister van Staat uit Berlare, zal ons land nooit herstelbetalingen doen aan Congo. Want dat geld verdwijnt wellicht toch in de zakken van de corrupte Congolese politici, denkt hij. De Gucht is als minister van Buitenlandse Zaken meermaals in Congo geweest. Het Afrikaanse land is vandaag precies 60 jaar onafhankelijk. Koning Filip betuigt in een brief zijn diepste spijt voor de gruweldaden ten tijde van de kolonisatie.