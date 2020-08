De N-VA in Beveren excuseert zich voor een tweet van schepen Inge Brocken. De schepen reageerde gisteravond op een twitterbericht van viroloog Marc Van Ranst. Van Ranst werd door een onbekende man met de dood bedreigd in het station van Mechelen. De man bracht ook de Hitlergroet. Van Ranst deelde die ervaring op Twitter. En schepen Inge Brocken reageerde daarop met het commentaar "Je oogst wat je zaait". Het bericht zorgde voor heel wat verontwaardiging en Inge Brocken kwam in het oog van een storm terecht. De tweet en het hele twitterprofiel van Inge Brocken is intussen niet meer te raadplegen.