Souvenir uit Pompeï in Herzele blijkt eeuwenoud en ook gestolen Unesco werelderfgoed

En dan naar een opmerkelijke vondst in Herzele. Want daar hangt al bijna 50 jaar een gestolen artefact vanuit Pompeï aan de muren van een villa. Omdat de huidige eigenaars de woning willen verkopen, wouden ze toch eens weten hoe authentiek het stuk steen is dat ze destijds op vakantie hebben gekocht en in de muren van de villa hebben gemetseld. En wat blijkt? Volgens wetenschappers van het Gallo-Romeins Museum in Tongeren is de kans heel groot dat het gaat om een bas-reliëf dat gestolen is uit het huis van een Romeinse bankier.