Vanmiddag is er opnieuw gezocht naar Brian Borms. De Zelenaar is al sinds 31 mei 2017 spoorloos. Hij was 23 jaar toen hij verdween. Het is nu de derde grote zoekactie sinds zijn verdwijning. Eerder werd er al naar Brian gezocht op twee locaties in Overmere, zonder resultaat. Vanmiddag gingen de speurders aan de slag in een huis in Zele.