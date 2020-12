Zaterdagavond was er, volgens de krant Het Nieuwsblad, een opmerkelijke drugsvangst in een loods in de Hoge Bokstraat in Sint-Niklaas. De politie Waasland-Noord zou daar vijftien Bulgaarse cannabispluksters op heterdaad betrapt hebben. Ze zouden daar bezig zijn geweest met het oogsten van zo'n 3.000 wietplanten, maar politie noch parket willen dat bevestigen. Het onderzoek loopt nog. Alle vrouwen zouden zijn opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Wie de Bulgaarse vrouwen tewerk stelde is voorlopig nog onduidelijk.