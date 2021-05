Sint-Niklazenaar staat terecht voor gasexplosie op Paardenmarkt in Antwerpen

Agenten van de politiezone Berlare-Zele hebben de man gearresteerd die verdacht wordt van de overval op de Carrefour in Zele, een week geleden. Vorige week donderdagnamiddag haalt een man tijdens het afrekenen een wapen tevoorschijn en bedreigt hij de kassierster. Die blijft koelbloedig en gaat de verantwoordelijke halen, waarop de dader zelf de kassa probeert te openen. Toen dat niet lukte ging hij ervandoor. Getuigen zagen hem wegrijden met een fiets. In zijn vlucht ontdeed hij zich van zijn fluo trui en van zijn wapen, dat later nep bleek te zijn. Dankzij de camerabeelden aan de supermarkt kon de man geïdentificeerd worden. Hij werd nu gearresteerd in zijn woning in Hamme.