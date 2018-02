Sint-Niklase wegpiraat krijgt extra straf

Het Hooghuis in Doel zal zeker nog een hele tijd blijven staan. Er waren plannen om het Hooghuis te verhuizen naar Prosperpolder. Maar Erfgoedgemeenschap Doel&Polder en actiecomité Doel 2020 zijn daar tegen. Ze trokken naar de rechter en die heeft geoordeeld dat het Hooghuis niet afgebroken mag worden. Het Hooghuis staat in het centrum van het polderdorp. Het is een markant gebouw uit de 17de eeuw. De eigenaar wil het verplaatsen omdat het anders verloedert. In Prosperpolder is er al een hoeve afgebroken en op die plaats zou het Hooghuis weer opgebouwd worden. Maar de rechter zegt nu dat dat niet mag. Tegen die beslissing kan nog wel beroep aangetekend worden, maar een uitspraak in die zaak kan nog enkele jaren op zich laten wachten.