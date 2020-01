In Stekene is de brandweer afgelopen nacht voor de tweede keer op één week tijd op een cannabisplantage gestoten. Rond drie uur kreeg de brandweer een oproep voor een brand in de Potaardestraat. De ploeg kreeg het vuur snel onder controle maar stootte op een cannabisplantage. Opmerkelijk, want afgelopen vrijdag werd er slechts enkele kilometers verderop ook al een plantage blootgelegd na een brand. Bovendien was er 4 jaar geleden, in november 2015, op dezelfde plaats al eens een cannabisplantage ontdekt. Toch is de man nu opnieuw betrapt. De zaak is nu in handen van het parket.