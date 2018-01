Justitie Sint-Niklase drugsfamilie loopt tegen de lamp, 8 familieleden betrokken bij internationale cokehandel

De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen heeft een drugsbende, geleid door een Albanese familie uit Sint-Niklaas, opgerold. De bende dealde cocaïne op internationale en lokale schaal. Er zijn 8 familieleden betrokken. Later werd ook nog een vriend aangehouden. De familie liep tegen de lamp midden januari. Op hetzelfde ogenblik vielen de speurders binnen op 5 adressen in Sint-Niklaas en één in Gent. In verschillende garageboxen werd ongeveer 1 kilogram coke en 1 zak cannabis gevonden. Er werd ook 32.000 euro gevonden en vier auto's zijn in beslag genomen. Drie Albanese broers worden gezien als de spilfiguren. Ook twee zussen, een schoonzus en twee neven zijn betrokken. De vijf mannen zijn aangehouden, de 3 vrouwen zijn vrij onder voorwaarden.