Financieel gesjoemel in de gemeente Sint-Gillis-Waas. Daar is een ambtenaar van de financiële dienst op staande voet ontslagen wegens onregelmatigheden. Hoe groot de omvang van de fraude is, dat is niet duidelijk. Waar het verdwenen geld naartoe is, dat wil het gemeentebestuur niet kwijt. Audit Vlaanderen gaat de boekhouding van de gemeente nu doorlichten om de fraude beter in kaart te brengen. Het gemeentebestuur heeft ook klacht ingediend bij de politie.