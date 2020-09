Justitie Sint-Niklaas: Uitbaters geven na 2 jaar toe dat ze zelf hun restaurant in brand staken

De voormalige uitbaters van een restaurant in recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas, hebben dan toch bekend dat ze hun zaak zelf in brand hebben gestoken. Dat gebeurde twee jaar geleden. De twee moesten zich vanmorgen verantwoorden voor brandstichting in de rechtbank van Dendermonde.