Sint-Niklaas: proces tegen doodrijder van Veerle meteen uitgesteld

En we blijven in de rechtbank. In de politierechtbank van Sint-Niklaas is de zaak gestart tegen de man die afgelopen zomer Veerle Van Bellingen doodreed. De vrouw werd op haar fiets aangereden, in het centrum van Sint-Niklaas. Ze was op slag dood. De autobestuurder reed te snel en was onder invloed van cocaïne. De familie van Veerle hoopt op gerechtigheid. Dat zegt haar broer, Wouter Van Bellingen, oud-schepen in de stad.