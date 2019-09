Sint-Niklaas na 15 jaar weer eigenaar van riolen: 'Dit had heel fout kunnen aflopen'

Sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement en Sint-Niklazenaar Conner Rousseau stelt zich kandidaat om voorzitter te worden van de partij sp.a. Daarmee is hij voorlopig de tweede die dat doet, na Gentenaar Hannes de Reu. Er is een elektroshock nodig, zegt de 26-jarige Rousseau, of de laatste kan het licht uitdoen. Rousseau is de zoon van sp.a-politica en voormalig burgemeester van Sint-Niklaas Christel Geerts. Als moeder heeft ze schrik voor mij, zegt Rousseau, maar als politica vindt ze mijn kandidaatstelling de juiste keuze.