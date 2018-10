Sint-Niklaas heeft coalitie: N-VA, Groen en Open Vld gaan de stad besturen

En die nieuwe coalitie betekent voorlopig het einde van sp.a in het Sint-Niklase stadsbestuur. De socialisten zaten er de voorbije 18 jaar in de meerderheid. Ja, er is gepraat met sp.a, zeggen de drie partijen. Maar we moesten rekening houden met elkaars gevoeligheden, zo klonk het vanmorgen op de persconferentie. Bij sp.a reageren ze teleurgesteld, en zeggen ze dat er een voorakkoord was tussen N-VA en Groen. En ook CD&V reageert ontgoocheld.