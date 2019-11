Sint-Gillis-Waas investeert 20 miljoen euro in gemeente en 7 miljoen in riolering

En ik blijf nog even in Aalst, want de stad zit sinds gisteravond in een diepe politieke crisis. De voltallige oppositie stapte net voor de gemeenteraad op, uit onvrede met de afwezigheid van meerderheidspartij CD&V. U weet het, sinds het schepencollege de bevoegdheden van CD&V-schepen Ilse Uyttersprot heeft afgenomen, is het vertrouwen binnen de meerderheid helemaal zoek. CD&V stuurde daarom haar kat naar de gemeenteraad. Een oorlogsverklaring aan het adres van coalitiepartners N-VA en Open Vld. Burgemeester D'Haese betreurt de houding van CD&V én van de oppositie, maar maakt zich sterk dat Aalst niét afstevent op onbestuurbaarheid. Hij roept al meteen een nieuwe gemeenteraad samen, volgende week.