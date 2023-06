Schot gelost bij overval op vrachtwagen op N41 in Elversele

Ook in Moorsel, de thuishaven van Ilse Uyttersprot, hebben ze de rechtszaak op de voet gevolgd. Gisteravond was het daar de jaarlijkse avondmarkt, een van de grootste in Aalst. Zodra er nieuws was rond het oordeel van de jury, verspreidde het nieuws zich daar als een lopend vuurtje. Het gemis aan 'hun' Ilse blijft er erg groot.