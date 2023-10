Schild & Vrienden - OM vraagt boete voor advocaat Rieder: 'Wrakingsverzoeken zijn rechtsmisbruik'

In Dendermonde is de 33-jarige Ismail Y. vrijgesproken voor een vechtpartij van vorige zomer in Zele. Hij stond er terecht voor een vechtpartij op café. Wegens een gebrek aan bewijzen sprak de rechter hem deze ochtend vrij. Ismail Y. is geen onbesproken blad, want vorig jaar bracht de dertiger zijn zwangere vrouw en zoon om het leven in Dendermonde. Hij was onder invloed van cocaïne en cannabis. Toen z'n vrouw hem daarop aansprak, wurgde hij haar en zijn vijfjarig zoontje. Daarvoor zit de man nog altijd in de gevangenis, in afwachting van een proces.