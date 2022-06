Schepen van Mobiliteit: "Toekomst voor schoolomgeving ziet er goed uit"

Twee opeenvolgende ongevallen op de E17 in Lokeren hebben het verkeer in de richting van Gent vanmorgen zwaar gehinderd. Om 20 over 8 gebeurde er een eerste kop-staartaanrijding op de linker rijstrook, toen het verkeer door de drukte daar plots trager ging. Drie auto's en 2 bestelwagens reden er op elkaar in. Enkele bestuurders raakten daarbij lichtgewond. Nog geen minuut later deed zich in de file, zo'n 300 meter achter het eerste ongeval, een tweede aanrijding voor, waarbij nog eens drie auto's op elkaar inreden. Omdat alle betrokken voertuigen getakeld moesten worden, nam de afhandeling heel wat tijd in beslag. De file groeide snel aan en rond 9u was het bijna een uur aanschuiven vanaf Waasmunster. Heel wat bestuurders zochten een alternatieve route, sommigen waagden het zelfs om in achteruit terug de oprit van de snelweg te verlaten, wat natuurlijk verboden is en ook levensgevaarlijk.