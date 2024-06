Scheepvaartverkeer op Schelde stil door werken bij TotalEnergies in Zwijndrecht

Het havenverkeer op de Schelde ligt tot vanavond acht uur stil door opruimwerken bij TotalEnergies in Zwijndrecht. Daar werd maandag een lek in een naftatank vastgesteld. Dat zorgde voor een indringende geur in de omgeving. Vandaag wordt de tank verder leeggemaakt. Om 'geen enkel risico' te nemen, besliste de havenkapitein om het scheepvaartverkeer gedeeltelijk stil te leggen. Ook de site van TotalEnergies in Zwijndrecht is preventief vrijgemaakt. Enkel het nodige personeel is aanwezig. Er is nooit gevaar geweest voor de volksgezondheid.