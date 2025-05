Terreinwagen botst op vrachtwagen op E34 in Zwijndrecht, bestuurder gewond naar het ziekenhuis

Op de E34 in Zwijndrecht is gisteravond een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een terreinwagen is daar op de flank van een rijdende vrachtwagen gebotst. De bestuurder van de Landrover was de controle over het stuur verloren, en door de klap op de vrachtwagen ging de wagen overkop. Getuigen hielpen de bestuurder van de terreinwagen uit haar auto. Ze werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De snelweg werd door het ongeval een tijdlang afgesloten, ter hoogte van Waaslandhaven-Oost.