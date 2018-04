Politiek Sam Van de Putte trekt sp.a-lijst in Aalst

embed

In Aalst is Sam Van de Putte lijsttrekker voor sp.a bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Van de Putte is pas 32, maar al 12 jaar gemeenteraadslid. sp.a zit in Aalst in de oppositie. Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen, mobiliteit en extra kinderopvang zijn de voornaamste thema's waarmee de socialisten naar de kiezer trekken. Opvallend: de partij wil op haar lijst ook verruimers een plaats geven. Een lidkaart van sp.a hebben, is dus geen vereiste om op hun lijst te kunnen staan.