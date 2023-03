Sam (13) uit Herzele wil scholen aansporen om in te zetten op inclusief onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert meer dan drie miljoen euro in 25 Oost-Vlaamse scholenbouwprojecten. Met dat geld kunnen scholen hun gebouwen vernieuwen of uitbreiden. Eén van de gelukkigen is de Vrije Basisschool Sint-Gorik in Haaltert. De school krijgt iets meer dan 150.000 euro aan subsidies om stabiliteitswerken uit te voeren in de gebouwen. En dat was broodnodig, want de klaslokalen van het vijfde en zesde leerjaar waren niet meer veilig. De houten ondergrond was niet langer stabiel. De klassen zijn daarom tijdelijk uitgeweken naar de academie, en een peuterklas is ondergebracht in het lokaal van de directeur. De werken zijn al volop aan de gang.