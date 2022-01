Saboteur Doel 4 gaat definitief vrijuit

Alain Remue, het hoofd van de Cel Vermiste Personen, kijkt met een zwaar gemoed terug op de speurtocht naar de kleine Dean en zijn ontvoerder. Hij stuurde de zoekactie mee aan van in het commandocentrum in Bergen-Op-Zoom, net over de Nederlandse grens. Van zodra de verdachte alléén werd aangetroffen, zonder het kind bij zich, moesten we heel voorzichtig tewerk gaan, zegt de politieman. Daarom was er in de loop van maandag ook aan de media gevraagd om nog niets te vertellen over het gerechtelijk verleden van Dave De Kock.