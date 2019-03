Russisch gezin dat al negen jaar vecht voor een verblijfsvergunning is op de dool

Een school kan een leerling nooit verplichten om deel te nemen aan een klimaatmars. Dat zegt Koen Daniëls, Vlaams volksvertegenwoordiger en N-VA-onderwijsspecialist. Enkele scholen in Vlaanderen zijn dat morgen van plan. De discussie op de school in Beveren, die we gisteren brachten in het TV Oost Nieuws, lokt heel wat reacties uit, ook in de nationale politiek. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits steunt de koepel van het Gemeenschapsonderwijs, die zegt dat leerlingen in principe wel verplicht zijn om deel te nemen aan activiteiten die kaderen in een pedagogisch project. Maar dat er in overleg met de ouders wel alternatieven kunnen besproken worden.