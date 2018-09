Rouwstoet voor bibliotheek in Rupelmonde

Op 14 oktober zullen in Aalst voor het eerst ook blinden en slechtzienden onbegeleid kunnen stemmen. Tot nu moeten zij altijd iemand meenemen in het stemhokje of geven ze hun volmacht. Met de komende verkiezingen zullen alvast de stemhokjes in Aalst, en ook die in Mechelen, voorzien zijn van een zogenaamde audiomodule. Een stem begeleidt de blinde of slechtziende kiezer. Het gaat om een pilootproject. Als het lukt in Aalst en Mechelen, dan volgt later ook de rest van Vlaanderen.