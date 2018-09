'Romamoord' Sint-Niklaas voor het hof van beroep in Gent

De 21-jarige autobestuurder die maandag het dodelijk ongeval in Sint-Niklaas veroorzaakte waarbij een meisje van vijf omkwam, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Dendermonde beslist. 'Ik heb niet aangedrongen op zijn vrijlating gelet op de enorme impact van het ongeval op de slachtoffers', zegt zijn advocaat Herwig Moons. De dodelijke aanrijding gebeurde rond 16.15 uur op de Antwerpse Steenweg in Sint-Niklaas. De autobestuurder verloor de controle over het voertuig en reed drie voetgangers aan. De slachtoffers waren een moeder van 42 jaar en haar twee dochters van 8 en 5 jaar oud uit Sint-Niklaas. Het 5-jarig meisje overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De andere twee slachtoffers werden in levensgevaar naar het ziekenhuis. Volgens het parket nam de bestuurder van het voertuig na de aanrijding te voet de vlucht, maar hij keerde kort daarna terug naar de plaats van het ongeval. De onderzoeksrechter liet hem aanhouden voor onopzettelijke doding, vluchtmisdrijf, onopzettelijke slagen en verwondingen en rijden zonder geldig rijbewijs. 'Na de feiten was mijn cliƫnt in shock en reageerde hij eerder apathisch, maar nu is hij tot het besef gekomen van wat hij gedaan heeft', zegt zijn advocaat Herwig Moons. 'Hij heeft veel spijt ten aanzien van de slachtoffers. Het had nooit mogen gebeuren.' De bestuurder wou niet weglopen na het ongeval, zegt Moons. 'Ik denk dat de kwalificatie vluchtmisdrijf niet zal kunnen weerhouden worden. Hij was uitgestapt uit de auto, maar de twee passagiers waren er dan al vandoor gegaan. Hij zag ze wat verder lopen en is erachter gegaan. Er is toen een discussie geweest met de passagiers, maar daarna is hij teruggekeerd naar de plaats van het ongeval.' De man was niet onder invloed van alcohol of drugs, zegt zijn advocaat. Hij reed wel te snel. 'Hij was bij het ongeval afgeleid door de passagier, waardoor hij gas had bijgegeven in plaats van af te remmen', stelt de verdediging. 'In het dossier heb ik nog geen elementen gevonden waaruit zou blijken dat hij betrokken was met een eerder ongeval met vluchtmisdrijf in Sint-Niklaas.' Daarbij werd een fietser geraakt, maar zonder ernstige gevolgen. De verdediging gaat niet in beroep tegen de beslissing van de raadkamer, waardoor de man een maand langer in de cel blijft.