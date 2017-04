Rode Duivel Nainggolan wil politie van Sint-Niklaas laten vervolgen

Willy Van Heghe, de gepensioneerde boer uit Geraardsbergen, die twee jaar geleden zijn ex vermoordde met een jachtgeweer, vliegt voor 24 jaar in de gevangenis. Dat heeft de rechter in Oudenaarde beslist. In maart 2015 vermoordde hij zijn ex, een vrouw van 66, uit jaloezie. Hij schoot haar koelbloedig neer in de garage van het huis in Moerbeke. Volgens de rechter was de moord gepland, maar toch krijgt Van Heghe geen levenslang omdat hij een blanco strafblad heeft en al ouder is. De dader is namelijk al 78 jaar.