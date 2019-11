De zoon van de 70-jarige vrouw die dinsdag dood werd aangetroffen in haar woning in Grembergen blijft aangehouden. Dat bevestigt het parket. Het zou gaan om doodslag. Omdat het onderzoek nog loopt wordt er verder geen informatie gegeven. De 49-jarige C.B. en zijn moeder, die bedlegerig was, hadden wel vaker ruzie, volgens buren maandag ook nog. De man heeft een mentale beperking en zal door een psychiater worden onderzocht. Het was de thuisverpleegster die dinsdag langsging bij Greta D. in Grootzand, bij Grembergen, die merkte dat er iets niet klopte. De hulpdiensten werden erbij gehaald en die vonden het lichaam van de vrouw. Ze was overleden en had een grote blauwe plek in haar gezicht. Het labo en de recherche voerden een onderzoek uit in de woning. Ook een autopsie zou verder duidelijkheid moeten brengen.