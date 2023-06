Onderzoek naar vermoorde rijkswachter Peter De Vleeschauwer binnenkort afgesloten?

In de zaak van de vermiste Zelenaar Brian Borms lijkt een doorbraak veraf. Want de enige verdachte in die zaak is afgelopen vrijdag officieel buiten vervolging gesteld. Brian Borms verdween eind mei 2017. Die dag zou hij naar Antwerpen zijn gegaan, vermoedelijk om drugs aan te kopen. Speurders zijn ervan overtuigd dat Borms vermoord werd. Maar ondanks heel wat zoekacties werd zijn lichaam nooit teruggevonden. De politie pakte wel twee jaar geleden een veertiger uit Zele op. Maar die is nu dus officieel buiten vervolging gesteld. De familie reageert geschokt. Ze willen niet reageren voor de camera, maar laten ons weten dat ze zwaar teleurgesteld zijn in justitie. De familie overweegt om in beroep te gaan tegen de beslissing.