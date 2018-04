Sport Red Flames promoten vrouwenvoetbal in Daknam

En van de mannen naar de vrouwen. Het Belgische vrouwenvoetbal zit stevig in de lift. Momenteel trappen er in ons land zo'n 35.000 vrouwen tegen een bal, zo'n 24.000 daarvan in Vlaanderen. Om nog meer jonge meisjes warm te maken voor de sport organiseert Voetbal Vlaanderen in elke provincie een Foot Festival. Vandaag was Oost-Vlaanderen aan de beurt. Het evenement ging door op de terreinen van FC Daknam. Red Flame en streekgenote Lorca Van De Putte was de special guest.