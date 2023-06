Pas herstelde Daknambrug in Lokeren rammelt opnieuw, bouten gaan er wat steviger in

In Lokeren is een vrachtwagenchauffeur zijn werkweek vanmorgen niet al te best begonnen. Toen hij vanmorgen rond 5u met zijn truck op de Koning Boudewijnlaan (N47) reed, knalde de kraan die hij vervoerde met een enorme klap tegen de brug. Enkele buurtbewoners, die poolshoogte gingen nemen, zagen de chauffeur na de aanrijding manoeuvreren waarna hij met zijn zwaar beschadigde vrachtwagen weg reed in de richting van Zele, de richting van waaruit hij gekomen was. Toen de politie ter plaatse kwam, was er van de chauffeur geen spoor meer. De brandweer en Infrabel kwamen ter plaatse en konden vaststellen dat de brug behoorlijk beschadigd was geraakt. Daarom werd het treinverkeer tussen Lokeren en Zele een tijdlang stilgelegd.