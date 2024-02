Reconstructie van moord op Claudia Van Der Stichelen: "Triest omdat de dader niet gevonden is, triest voor de familie"

In Sint-Lievens-Houtem is de reconstructie van de moord op advocate Claudia Van Der Stichelen volop bezig. De 22-jarige zoon van de advocate moet als eerste een getuigenis geven aan de speurders, in totaal komen vandaag zeven getuigen aan het woord. De speurders hopen zo op meer details, want van de verdachte is nog altijd geen spoor. De reconstructie duurt nog zeker de hele dag. Meer info vanavond in het TV Oost Nieuws!