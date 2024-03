Justitie Reconstructie moord op Tamara Engels in Sint-Niklaas van start

In de Schoolstraat in Sint-Niklaas is zopas de reconstructie van start gegaan van de moord op Tamara Engels (33). Tamara werd midden mei vorig jaar dood aangetroffen bij haar thuis. Eerst werd een wanhoopsdaad niet uitgesloten, maar al snel bleek er meer aan de hand toen er verdachte elementen opdoken in het dossier. De speurders kwamen tot de conclusie dat de vrouw om het leven was gebracht. Een paar dagen later werden twee mannen opgepakt. Eén van de twee mannen had vroeger nog een relatie gehad met Tamara. Haar moordenaars waren uit op geld. De reconstructie vandaag moet aantonen wat er precies is gebeurd die fatale dag. De vader van Tamara zal samen met zijn advocaat de wedersamenstelling bijwonen. Zij willen antwoorden, en ze vermoeden ook dat er nog een derde persoon betrokken was bij de moord. Meer duiding vanavond in het TV Oost Nieuws.