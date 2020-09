Justitie Reconstructie moord op oud-burgemeester Ilse Uyttersprot in Aalst uitgesteld

De reconstructie van de moord op Ilse Uyttersprot, die vanmorgen zou plaatsvinden in de Meuleschettestraat in Aalst, is uitgesteld. Dat zeggen de partijen in de zaak. De onderzoeksrechter in het dossier zou ziek zijn, maar dat kan het parket nog niet bevestigen. Uyttersprot kwam in de nacht van 3 op 4 augustus 2020 om het leven. Op de ochtend van 4 augustus 2020 meldde haar nieuwe vriend Jurgen D. zich bij de politie. Die vond in zijn woning in de Meuleschettestraat het levenloze lichaam van de CD&V-politica, de voormalige burgemeester van Aalst. De man werd door de onderzoeksrechter aangehouden voor moord en de raadkamer van Dendermonde bevestigde al twee keer zijn aanhouding. De reconstructie moest meer duidelijkheid brengen over de omstandigheden van de feiten. Er is nog geen nieuwe datum bekend voor de wedersamenstelling.