Reconstructie moord Lebbeke: Vrouw op erg gewelddadige manier omgekomen

Het proces van de Kanaalmoord zal op 11 december nog eens opnieuw gevoerd worden voor het hof van beroep van Gent. In de zaak staan twee mannen terecht voor de moord op Eric Van Spitael uit Buggenhout. De moord werd gepleegd in 2010. De hoofdverdachte, een man van 45 uit Buggenhout kreeg 30 jaar cel, de maximumstraf. Maar de man is in beroep gegaan. Zijn kompaan, een man van 40 uit Dendermonde, kreeg 2 jaar cel. Maar tegen die straf is het parket in beroep gegaan. Conclusie: alles moet opnieuw gedaan worden. En omdat de hoofdverdachte zich nu wél laat vertegenwoordigen door een advocaat krijgen alle partijen tijd tot 11 december om de zaak voor te bereiden.