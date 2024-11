Reconstructie moet meer duidelijkheid scheppen rond dood van Peter Goeman in Dendermonde

In Dendermonde houdt het parket vanavond een reconstructie in de zaak van Peter Goeman, de man uit Berlare die in de nacht van 13 op 14 september de dood vond op de parking van het ziekenhuis in Dendermonde. De man kampte al enkele jaren met psychoses die vaak uitdraaiden op agressief gedrag. Ook op die nacht in september belde hij naar de politie voor hulp, toen hij opnieuw een aanval voelde opkomen. Maar op de parking van het AZ Sint-Blasius loopt het fout. Goeman zou agressief geworden zijn en één van de twee begeleidende agenten een kopstoot hebben gegeven. De tweede agente trekt daarop haar wapen en schiet de man neer. Later overlijdt hij aan zijn verwondingen. Het parket van Oost-Vlaanderen opent een gerechtelijk onderzoek en kwalificeert de feiten als onopzettelijke doodslag.