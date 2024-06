Rechtbank verklaart klacht vzw Kham tegen Rousseau onontvankelijk: "Hebben niet rechtstreeks geleden onder uitspraken"

Er komt geen proces tegen Conner Rousseau voor zijn racistische uitspraken. De rechtbank van eerste aanleg van Dendermonde vindt dat de klacht van vzw Kham tegen de gewezen Vooruit-voorzitter niet ontvankelijk is. De Brusselse vzw wilde Rousseau rechtstreeks dagvaarden na zijn uitspraken over de Romagemeenschap vorig jaar op café in Sint-Niklaas. Op die manier zou hij toch een sanctie krijgen. Zover komt het dus niet. Volgens de rechtbank heeft de vzw Kham geen belang in de zaak.