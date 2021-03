De familie van David, het slachtoffer in Beveren, is vanzelfsprekend bijzonder bedroefd over wat er met hun zoon, broer en kleinkind gebeurd is. De gebeurtenissen roepen ook heel veel vragen op. Vragen waar ze een antwoord op willen. En ze hopen die antwoorden te krijgen in de loop van de strafprocedure. De nabestaanden zelf willen niet reageren. Ze willen het overlijden in alle sereniteit verwerken. De familie laat zich bijstaan door twee advocaten.