Bij een inval in een loods in Hamme hebben speciale eenheden van de federale politie maandagavond 10 mannen opgepakt. Er volgden daarna nog twee arrestaties. In de loods werd 2,76 ton cocaïne aangetroffen in jute zakken voor koffiebonen. Uit info van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen kwam een verdachte container in beeld. Die container werd maandag opgehaald aan kaai 1742 in de haven van Antwerpen en dan vervoerd naar een loods in de Drapstraat in Hamme. Daarop werd de opdracht gegeven aan speciale eenheden om een inval te doen. Rond 21 uur viel de politie binnen en konden negen mannen en één 16-jarige gearresteerd worden. In de volgende fase konden nog een 29-jarige man in Meise en een 32-jarige bestuurder van een straddle carrier op kaai 1742 opgepakt worden. FGP Antwerpen werkte voor de actie samen met lokale politie Hamme/Waasmunster, PZ K-L-M en de scheepvaartpolitie. In het magazijn troffen de politiediensten een groot aantal jute zakken aan die gevuld bleken te zijn met blokken cocaïne. Uiteindelijk zou het na een telling gaan om 2,76 ton cocaïne. Het parket vorderde de onderzoeksrechter voor invoer van verdovende middelen in vereniging. De 11 mannen tussen 23 en 40 jaar met de Belgische, Nederlandse, Marokkaanse, Armeense, Letse en Oekraïense nationaliteit werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Voor de minderjarige uit Borgerhout nam de jeugdrechter de gepaste jeugdbeschermingsmaatregelen. Het gerechtelijke onderzoek wordt volop verdergezet door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen.