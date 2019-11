Rechtbank Dendermonde - Boete na dood neef bij dakwerken

Op vraag van het Parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, verspreidt de politie volgend opsporingsbericht: Op donderdag 14 november 2019, tussen 4u50 en 7u00, verliet de 54-jarige Ginette MERCKX haar woning in de Zonnestraat in Sint-Niklaas. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Ze verplaatst zich met een zwarte VW Polo (2007), met nummerplaat XXW-009. Mevrouw Merckx is 1m50 lang en normaal gebouwd. Ze heeft blond haar. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een lichtblauwe jeans en een grijze pull. Ze draagt bril met goudkleurig montuur. Mevrouw Merckx heeft medische zorgen nodig. Aan mevrouw Merckx wordt gevraagd om contact op te nemen met haar naasten om hen gerust te stellen. Hebt u Ginette MERCKX of haar wagen gezien of weet u waar ze verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30300. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.